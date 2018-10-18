Проиграть за 30 секунд: «Трактор» уступил «Барысу» в овертайме

СЕГОДНЯ 19:44 2018-10-18T19:44:58+03:00

Челябинцы вели в счете почти до конца основного времени поединка

Изменить размер текста: A A

«Барсы» приехали в гости к «медведем» в прекрасном настроении. Накануне в гостях они переиграли «Автомобилист» — лидера чемпионата КХЛ, прервав его безпроигрышную 18-матчевую серию. И, тем не менее, букмекеры делали ставку на победу «Трактора».

Хозяева первыми открыли счет в середине стартового отрезка матча (гол на счету Александра Шарова). Гости выровняли игру в начале второго периода. А потом начались «качели». «Трактор» забивал, «Барыс» догонял. Голы на свой счет у черно-белых записали Глинкин, Рыбаков и снова Шаров.

При счете 4:3 «Трактор» пропустил шайбу за 30 секунд до конца третьего периода и «Барыс» перевел игру в овертайм. А в самом начале дополнительного периода хоккеисты из астанинского клуба забрасывают победный гол. Итог — поражение «Трактора» 4:5, но зато одно очко в активе и продолжение погони за попадание в восьмерку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ 2018-2019.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.