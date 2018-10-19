В Челябинской области бомжи поселились на школьном дворе

СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-19T04:43:29+03:00

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Жительница Магнитогорска обратилась к Администрации города в соцсетях.

— На территории школы №3 по ул. Московской живут бомжи и делают, что хотят. Недавно там был пожар: горели их вещи, и никто на это не отреагировал. Тушили родители, которые пришли за детьми в школу, и прохожие. Обратились к директору, но меры не приняты. Прошу Администрацию города принять меры. Может, какая комиссия придет? Страшно отправлять детей младших классов в школу, — написала Наталья Главацкая в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Оказывается, проблема существует уже давно.

— Все так и есть. Учась в старших классах, мы на субботниках эти бомжаники убирали, — подтвердила выпускница школы Аня Ерохина.

— На территории школы много заросших кустов. Там вот и алкашня, и бомжи всегда. Убрать, срубить все надо. Думаю, тогда им негде будет привал устраивать, — предложила Азалия Утарбаева.

Кто-то возмутился: не в Интернете надо писать, а в полицию идти.

Представители Администрации города отслеживают жалобы в соцсетях, поэтому в последнее время магнитогорцы часто пишут о проблемах именно сюда.

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