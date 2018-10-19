2018-10-19T05:03:24+03:00
Общество

Город художников: в Кургане собираются строить музей акварели

А один из скверов украсили коваными мольбертами
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: пресс-служба Администрации КурганаФото: пресс-служба Администрации Кургана
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На днях народный художник РФ из Кургана Герман Травников заявил, что уже найдены земля и инвесторы для музея. По его словам, 100 млн руб. на начало строительства дает бизнесмен из Кишинева. Якобы он проникся тем фактом, что сейчас три тысячи картин лежат в хранилищах местного художественного музея, и их никто не видит. Планируется, что в новом здании будут проводиться всероссийские и международные выставки акварели.

В соцсетях горожане радостно приняли эту новость. Но, по информации сайта 45.ru, глава местной Администрации пока не в курсе таких грандиозных планов.

Тем временем возле курганской школы искусств, в сквере барона Розена поставили мольберты. Да не обычные, а кованые. На месте спиленных старых деревьев летом должны появиться клумбы. Власти Кургана обещают, что летом сквер станет уютным местом для отдыха горожан.

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