2018-10-19T05:44:09+03:00
Общество

В Челябинске чиновников обвинили в гибели бабушки на дороге

Общественники уверены: нормы безопасности в городе не работают
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Челябинский урбанист.Фото: Челябинский урбанист.
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На прошлой неделе под колесами маршрутки на «зебре» погибла 88-летняя женщина. В комментариях к случившемуся сотрудники ГИБДД подчеркивали, что виновник трагедии имел множество штрафов. Однако общественник Лев Владов основную вину, скажем так, возложил на халатность чиновников:

— Шестиполосный пешеходный переход без светофора (на котором погибла бабушка — прим. ред.) не имеет права на существование. Широкие полосы заставляют авто двигаться быстрее. Плюс по городу можно ехать со скоростью 79 км в час! Но это не беспокоит ГИБДД, потому что их задача — не безопасность, а соблюдение нормативов, написанных больными людьми.

Далее Лев делает следующий вывод: маршрутка появилась здесь, потому что автомобильная политика властей прикончила общественный транспорт, а горожан нынче возят в скотовозках водители-гастарбайтеры, которые зачастую не знают правил.

— Чем дольше мы будем тормозить со новыми стандартами дорожной безопасности, тем больше погибнет людей, — справедливо предупреждает урбанист.

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