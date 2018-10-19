2018-10-19T06:02:45+03:00
Общество

Строительство часовни в Челябинске обсудят 19 октября в прямом эфире

Горожане могут высказать свое мнение, позвонив или написав комментарий на радио «Комсомольская правда» 95.3 FM
Андрей СОКОЛОВ
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Лев Владов, отец Олег и отец Игорь во время диспута. Фото: Андрей АБРАМОВ.Лев Владов, отец Олег и отец Игорь во время диспута. Фото: Андрей АБРАМОВ.
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Вчера в администрации Центрального района общественник Лев Владов устроил общественную дискуссию по поводу возведения часовни в сквере возле ЮУрГУ. Накануне он выложил анонс диспута в социальные группы. Сами посты вызвали бурное противостояние особенно со стороны противников церкви.

— Ну не можем мы по-человечески отдыхать, веселиться и тусить, когда рядом храм. А в сквер люди приходят именно за этим, — пишет Лилия Назарова.

Но позиция большинства противников стройки не сводится к такому легковесному аргументу. Они говорят, что не против храмов, но против часовни именно в этом месте. И предлагают подыскать другой участок земля поблизости.

— Мы не против, — отвечают священники, — но поиск участка и согласование стройки это сложный и очень длительный процесс. А в этом месте стройка утверждена абсолютно на законных основаниях. Никакие нормы она не нарушает, никому часовня не помешает жить, трудится и отдыхать. Здесь запросто можно поставить качели, лавочки и горки, ведь сама часовня занимает лишь 1% территории сквера.

Строительство часовни обсуждаем 19 октября, в пятницу, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM. Звоните, высказывайте свое мнение с 15:05 до 15:45.

Телефон прямого эфира: (351) 7-000-953

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.

Эфир можно послушать онлайн: https://www.chel.kp.ru/radio/

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