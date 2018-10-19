В Челябинске под окнами мэрии люди проложили народные тропы

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-19T06:29:36+03:00

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— В Челябинске выпал первый снег, который наглядно показал места, в которых проходят народные тропы, — пишут общественники из «Гражданского патруля» в своей группе. В подтвперждении они выложили фото тропы, которая появилась в сквере на площади Революции неподалеку от стен мэрии.

— Народные тропы возникают в связи желанием горожан экономить усилия при пересечении местности и являются прямым следствием неправильной проектировки пешеходных дорог.

Активисты уверены, что ограждения народным тропам не помеха, люди все-равно найдут путь, или даже сделают проход в заборе и будут ходить по самому короткому маршруту.

Гражданский патруль призывает легализовать народные тропы, а в дальнейшем проектировать пари с учетом сложившихся пешеходных маршрутов.

— Народные тропы можно замостить сетчатой плиткой, которая предотвратит распространению грязи из-за открытого грунта.

Как это сделать, активисты показали на примере свежей тропы, выложив проект:

Вот так нужно сделать! Фото: Гражданский патруль.

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