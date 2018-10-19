Проголосуй! Губернатор Дубровский призвал южноуральцев выбрать имя для аэропорта Челябинска

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-19T07:32:46+03:00

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Губернатор Челябинской области просит жителей региона быть активнее и выбрать имя для челябинского аэропорта. Общенациональный конкурс «Великие имена России» подарит воздушной гавани имя прославленного земляка.

— Считаю, выбор нового названия аэропорта Челябинска станет знаковым событием в юбилейном для области году. В мире более 200 аэропортов названы в честь выдающихся людей, и если у нас появится воздушная гавань с великим именем. Это сделает наш регион более заметным на карте. Идея этого проекта позволяет переосмыслить историю страны и родного края, взглянуть на себя по-новому. Я приглашаю всех южноуральцев принять участие в этом интересном и важном голосовании. Нам есть, кем гордиться и чьи имена увековечивать, — отметил Борис Дубровский.

В Общественную палату Челябинской области поступило 93 варианта имен: поэтов, писателей, музыкантов, философов, врачей, педагогов, режиссеров, архитекторов, строителей, летчиков, космонавтов, меценатов, альпинистов и даже разведчика.

Проект «Великие имена России» присвоит имена 45 международным аэропортам страны.

Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Итги подведут 5 декабря. Но прежнее имя аэропорта сохранится в локациях и навигационных системах.