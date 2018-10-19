Борис Дубровский работает в Узбекистане

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-19T07:45:19+03:00

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Губернатор Борис Дубровский возглавил делегацию Челябинской области на первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Мероприятие проходит с участием президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Деловая программа мероприятия рассчитана на два дня. Состоялась встреча с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым. Кроме того, на выставке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции о потенциале Челябинской области Владимиру Путину и Шавкату Мирзиееву расскажет лично Борис Дубровский. Также он примет участие в деловом завтраке с главами российских и узбекистанских регионов.

Кстати, в Челябинской области зарегистрировано 33 коммерческих предприятия, в качестве учредителей которых выступают физические и юридические лица из Узбекистана. Основные статьи экспорта: продукция черной и цветной металлургии, средства наземного транспорта, оборудование, реакторы ядерные, котлы, строительная техника, продукты питания.