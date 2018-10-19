«Активистка и красавица нашего времени»: челябинскую «Комсомолку» наградила типография «Прайм Принт Челябинск»

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-19T09:16:11+03:00

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19 октября челябинская типография «Прайм Принт Челябинск» праздновала первый большой юбилей — 10 лет работы. На церемонию пригласили всех «печатников» города — газеты, журналы. Поздравить филиал прилетело руководство компании из Норвегии.

Свой день рождения типография обыграла как вручение Оскара: выносили на сцену конверты с номинантами и награждали партнеров.

— История об истинной красоте и характере простой советской девушки покорила когда-то сердца миллионов людей. Тяжелый был и сложная работа — не препятствие для дружбы и настоящей любви. Итак, настоящая активистка и красавица нашего времени, газета с неиссякаемым юношеским максимализмом и характером победительницы — «Комсомольская правда»! — объявил победителя номинации генеральный директор АО «Прайм Принт Москва» Людмила Пименова.

Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» поздравляет типографию «Прайм Принт Челябинск» и желает новых совместных побед на печатном фронте.