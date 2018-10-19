Прокуратура против: глава челябинского облизбиркома выписал сам себе премию
Председателя избиркома Челябинской области Сергея Обертаса заподозрили в превышении должностных полномочий. Прокуратура проверяет факты оформления премий четырем сотрудникам ведомства, в том числе самому Обертасу. Премиальная сумма тогда, в 2017 году, составила более 2,5 млн рублей. Вознаграждения, по мнению надзорного ведомста, были выписаны незаконно.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 Уголовного Кодекса (превышение должностных полномочий).
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