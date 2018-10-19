Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-19T09:03:51+03:00

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ЧП случилось в пятницу утром, 19 октября. Над АМЗ поднялся столб черного густого дыма. По словам очевидцев, люди слышали взрывы с той стороны и решили, что горят склады нефтебазы. От таких выводов — мороз по коже. Но на деле все выглядело не так страшно.

На улице Первая Потребительская, у дома 2А, во времяч заправки загорелся безнзовоз. Так как машина была наполнена топливом, возгорание приняло устрашающий вид. Столб дыма почти полчаса был виден из близлежащих районов города. Тушить вспыхнувшую цистерну отправились восемь машин спецтехники и 20 пожарных.

— Уже в 10.06 пожар был локализован, ему присвоили повышенную категорию сложности, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Чтобы пожарные смогли спокойно выполнить свою работу, полиция перекрыла проезд на отдельных участках местных дорог.

На данный момент небо чистое: пожар потушен — бензовоз не дымит. Движение на дорогах восстановлено.

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