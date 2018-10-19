Вывеской не вышел: челябинских предпринимателей заставят изменить облик города

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-19T09:02:28+03:00

Через два года уродливые растяжки, таблички и витрины исчезнут из центра города

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Неужели дождемся единых правил в оформлении торговых точек и кафе в Челябинске? Ведь вакханалию безвкусицы прекратит только дизан-код. Это свод жестких требований к габаритам и оформлению витрин, вывесок на фасадах зданий. Все подробно описано на сайте программы.

Через два года Челябинск примет саммиты стан ШОС и БРИКС. Город ждет генеральная уборка. И фасады зданий — тоже. Об этом заявили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в дирекции по подготовке к саммитам.

Сперва возьмутся за гостевые маршруты. Здесь базар на фасадах домов вообще не допустим. В списке — пр. Ленина (от ул. Лесопарковая до ул. Героев Танкограда); ул. Кирова; ул. Труда (от ул. Северо-Крымской до автодороги «Меридиан»); ул. Цвиллинга и т.д.

По мнению известного российского дизайнера Артемия Лебедева, разрабатывавшего жесткий дизайн-код для Москвы, таблички с указанием торговых точек и кафе на фасадах должны быть забраны на одну доску при входе, не перекрывая фасада. В столице челябинские предприниматели ведут себя по правилам. Так, в Доме на набережной, в центре Москвы, теперь есть магазин сети алкомаркетов из Челябинской области. И вывеска магазина деликатная, почти незаметная. Будет ли так в нашем городе?

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