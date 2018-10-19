В списках не значатся. В Челябинске 800 обманутых дольщиков получат жилье

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-19T09:37:25+03:00

"Академ Риверсайд" когда-то стал большой проблемой не только для дольщиков, но и для властей. Сейчас микрорайон почти достроен.

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В августе прошлого года губернатор Борис Дубровский утвердил «дорожную карту» по решению проблемы долгостроев, возводящихся на средства дольщиков. В списке тогда было 29 многоэтажек. В октябре список расширили: в него вошли 11 домов компании «Речелстрой».

По решению губернатора Дубровского заседания областного штаба по достройке проблемных домов всегда открыты, на них приглашают дольщиков. По каждому дому принимается персональное решение. Так, в стадии завершения один из самых масштабных вопросов — достройка микрорайона «Академ Риверсайд».

А сейчас глава региона утвердил скорректированную «дорожную карту». Из нее исключены пять зданий: три дома ООО «Гринфлайт» и по одному дому — ООО «Речелстрой» и «ЧелСИ» В пяти домах квартиры получат более 800 человек.

— Это итог большой работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и дольщиков. Но останавливаться нельзя. Нужно не только восстановить в правах всех пострадавших граждан, но и не допустить повторения проблемы, — сказал Дубровский.