На пожаре в Челябинской области сгорел ребенок

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-19T10:09:20+03:00

Погибшему было всего четыре года. Его нашла мать

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Не отлучись мама из частного дома в Еткульском районе и на короткое время, беды бы не случилось. Но четырехлетний ребенок в страшные минуты остался один. Диван, на котором лежал мальчик, стоял вплотную к неисправной печке. От высоких температур она перекалилась, и жар перекинулся на мягкую мебель. Убежать ребенок не смог: из-за тяжелого заболевания он не ходил.

Погибшего сына нашла вернувшаяся мать. Площадь возгорания, по оценкам прибывших пожарных, — всего два квадратных метра, это как раз габариты дивана. С пламенем справилась мать до приезда пожарных.

Огнеборцы предупреждают: размещать мебель вблизи отопительных приборов запрещено!

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, идет доследственная проверка.

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