В Челябинске поварам предлагают 100 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-19T10:26:39+03:00

Число «вкусных вакансий» за год в городе выросло в два раза

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Я бы в повара пошел, пусть меня научат! Тем более асам в белых колпаках и фирменных куртках порой предлагают очень хорошие заработки. Даже в Челябинске.

В субботу, 20 октября, кулинары всего мира отметят профессиональный праздник — День повара. Аналитики агентства по поиску и подбору персонала HeadHunter Урал выяснили, куда нужны асы кухни.

Итак, за год вакансий для поваров в Челябинской области выросло в два раза. Они нужны в ресторанном бизнеса (треть всех предложений), в розничной торговле. Нужны колдуны японской кухни — су-шефы.

— Ресторанный бизнес на Южном Урале развивается интенсивно. HoReCa (сокращение от hotel, restaurant, cafe) в регионе входит в ТОП-10 динамичных отраслей, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова

А что с зарплатами? В среднем, это 24 тыс рублей в месяц. Негусто при полной-то занятости и рабочему дню на ногах. Но есть компании, готовые платить от 45 до 100 тыс руб.

Плюшки поварам — бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, такси до дома после смены.

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