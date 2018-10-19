«Синдром Челябинска»: мусорные коллапсы парализуют другие города региона

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-19T11:08:31+03:00

Вот так выглядят окрестности полигона в Еткуле. Фото: Феликс Панов.

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Считается, что 1 января будущего года Челябинская область перейдет на новую, цивилизованную, систему обращения с отходами. Без свалок: только сортировка, переработка и захоронение на современных полигонах того, чему нельзя дать вторую жизнь.

Общественники организации «Время Че» проехались по помойкам в других городах. Похоже, мусорный коллапс Челябинска перекинулся за границы мегаполиса.

В Коркино помойка выросла в 100 метрах от жилых домов. Свалка горит, накрывая удушливым дымом окрестности. По новой терсхеме отходы из Коркино должны возить в Полетаево, но не тут-то было.

Горит свалка в Еткуле, подъезды к ней завалены мусором.

Карабаш протестует против приема отходов из Миасса, Златоуста, Чебаркуля.

Жители региона и общественники настаивают на корректировке территориальной схемы обращения с ТКО.

- Сразу было ясно, что Карабаш не справится с увеличенной нагрузкой. И мы, и люди говорили об этом авторам терсхемы. До 1 января два месяца, менять ситуацию придется в аврале, - рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» руководитель «Время Че» Феликс Панов.

В списке возможных мусорных коллапсов – Чебаркуль, Аша, Миасс.

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