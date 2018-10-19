В Челябинске на пешеходном переходе иномарка сбила школьницу

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-19T11:22:36+03:00

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В пятницу, 19 октября, в 8.40, на Копейском шоссе, под колеса авто попала школьница. 14-летняя девочка переходила оживленную дорогу на разрешающий сигнал светофора, по пешеходному переходу.

Но ни красного сигнала светофора для себя, ни ребенка на дороге не заметила 49-летняя женщина-водитель автомобиля «Датсун». В результате 14-летняя школьница оказалась под колесами машины.

Как сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Андрей Шерстобитов, у школьницы телесные повреждения. Она жива и была в сознании.

Врачей школьница дожидалась, лежа на асфальте. Взрослые не решились ее поднимать, чтобы не причинить лишние страдания. Под голову девочки подложили мягкую ткань.

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