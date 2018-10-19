«Не виноватый я»: глава Челябинского облизбиркома не согласен с выводами прокуратуры

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-19T11:39:48+03:00

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Прокуратура Челябинской области считает, что в 2017 году председатель Челябинской областной избирательной комиссии нарушил закон, переступив за рамки своих должностных полномочий. Себе и трем коллегам он выписал премии.

— В результате установления завышенных размеров премий в соответствии с распоряжениями председателя избирательной комиссии, в 2017 году произведены незаконные начисления и выплаты премий четырем лицам, в том числе самому председателю избирательной комиссии, в размере более 2,5 млн рублей, — сообщается в релизе надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в Следственное управление СКР по Челябинской области. Будет решен вопрос о возможном возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ.

Однако Обертас не согласен с выводами прокуратуры. Он заявляет, что премии тогда получили все сотрудники облизбиркома. Что начисление вознаграждения проходило по закону. Тем более, прокурорская проверка велась в декабре 2017 года. И все отчетные документы сотрудники надзорного получили.

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