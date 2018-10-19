Челябинские врачи первыми в России обнаружили редкое заболевание у близнецов

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-19T12:27:22+03:00

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Генетики медико-генетической консультации Челябинской областной детской клинической больницы первыми в России диагностировали редкое генетическое заболевание нервной системы, сообщает пресс-служба клиники.

— Обычно к нам обращаются, когда у пациентов начинается без каких-то причин деградация нервной системы, он теряет какие-то навыки, — говорит заведующая консультацией главный генетик Челябинской области Галина Буянова. — Так было и на этот раз с двумя братьями-близнецами. Нам удалось впервые в России выявить редкое генетическое заболевание нервной системы — болезнь Ниманна-Пика тип С.

Теперь два брата, а они уже взрослые люди, получат бесплатное лечение, которое облегчит им жизнь. Врачи надеются, что, принимая нужные препараты, мужчины смогут жить обычной жизнью здоровых людей. Помимо этого, доктора обследуют близких, информация о их здоровье важна для планирования семьи.

Сегодня генетики ЧОДКБ при помощи современных методов диагностики, многие из которых являются бесплатными, диагностируют редкие генетические заболевания нервной системы, в том числе и у взрослых. Их весомое слово возвращает здоровье больным пациентам, а также помогает сделать прогноз о здоровье будущего потомства.

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