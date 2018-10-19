Южный Урал — Наманган: главы регионов заключили договор о сотрудничестве
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в составе официальной делегации РФ работает на Первом Форуме межрегионального сотрудничества Россия — Узбекистан. Мероприятие проходит с участием глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Тема форума — «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».
В пятницу, 19 октября, состоялось подписание соглашения между правительством Челябинской области и хокомиятом Намаганской области Узбекистана. Документ предусматривает развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между регионами.
— Наша область эффективно сотрудничает с регионами Узбекистана. По данным Российского экспортного центра, по итогам прошлого года Челябинская область заняла первое место по объему экспорта в Республику Узбекистан среди всех регионов России, — прокомментировал Борис Дубровский по итогам подписания соглашения.
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