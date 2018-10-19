2018-10-19T12:59:07+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали грабительницу, которая с ножом обворовывала пенсионеров

Полиция ищет пострадавших и свидетелей преступлений
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы пострадали от этой девушки или были свидетелями ее преступлений, позвоните по номеру 02. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Если вы пострадали от этой девушки или были свидетелями ее преступлений, позвоните по номеру 02. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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Задержанной 27 лет, ее подозревают в разбойном нападении на стариков и грабеже. Прописана злоумышленница в Курганской области, но живет в Челябинске, снимает квартиру. Ранее была судима.

Девушка грабила пенсионеров по такой схеме. Стучала в квартиру, втиралась в доверие, доверчивые старики пускали ее внутрь. Грабительница проверяла, чтобы дома никого не было, кроме пожилого хозяина, и доставала нож. Перепуганные бабушки и дедушки отдавали ей все свои сбережения.

— По заявлениям пожилых людей возбуждены четыре уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Сейчас подозреваемая находится под стражей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент задержания у нее изъяли тот самый нож. А еще в съемной квартире нашли тюль, украденный у пожилой челябинки.

Этим ножом грабительница угрожала пенсионерам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Этим ножом грабительница угрожала пенсионерам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские предполагают, задержанная совершила больше преступлений. Всех, кто пострадал от нее или был свидетелем преступлений, просят позвонить в дежурную часть полиции по номерам 265-02-00, 266-14-14 или 02.

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В Челябинске полиция задержала подозреваемую в разбое и грабеже..Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.

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