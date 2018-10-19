В Челябинске задержали грабительницу, которая с ножом обворовывала пенсионеров
Задержанной 27 лет, ее подозревают в разбойном нападении на стариков и грабеже. Прописана злоумышленница в Курганской области, но живет в Челябинске, снимает квартиру. Ранее была судима.
Девушка грабила пенсионеров по такой схеме. Стучала в квартиру, втиралась в доверие, доверчивые старики пускали ее внутрь. Грабительница проверяла, чтобы дома никого не было, кроме пожилого хозяина, и доставала нож. Перепуганные бабушки и дедушки отдавали ей все свои сбережения.
— По заявлениям пожилых людей возбуждены четыре уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Сейчас подозреваемая находится под стражей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В момент задержания у нее изъяли тот самый нож. А еще в съемной квартире нашли тюль, украденный у пожилой челябинки.
Этим ножом грабительница угрожала пенсионерам. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские предполагают, задержанная совершила больше преступлений. Всех, кто пострадал от нее или был свидетелем преступлений, просят позвонить в дежурную часть полиции по номерам 265-02-00, 266-14-14 или 02.
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В Челябинске полиция задержала подозреваемую в разбое и грабеже..Видео: ГУ МВД России по Челябинской области.