Премии в студию! Молодые профессионалы в Челябинской области получают губернаторские награды
За два года более 50 южноуральцев уверенно защищали честь страны и региона на международных и национальных соревнованиях движения Ворлдскиллс. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, областной бюджет ежегодно премирует победителей..
— Южноуральцы в составе национальной сборной России на чемпионатах мира и Европы по стандартам «Ворлдскиллс» показывают высокий уровень профессиональных компетенций. Успех земляков вновь подтверждает конкурентные преимущества Челябинской в подготовке молодых специалистов, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
По итогам национального чемпионата победители (I место), призеры (II и III места) и наставники получают премии в размере 50, 30 и 20 тыс руб.
Участникам и наставникам, получившим на соревновании медальоны за профессионализм, выплачивается по 10 тыс руб.
За участие в международных соревнованиях победители, призеры и наставники получают по 150 , 130 и 120 тыс руб. Обладатели медальонов и их наставники — 110 тыс.
За три года денежные премии получили 54 победителя и призера международных и национальных соревнованиях движения «Ворлдскиллс».