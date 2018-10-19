2018-10-19T12:50:00+03:00
Общество

Премии в студию! Молодые профессионалы в Челябинской области получают губернаторские награды

Вознаграждение положено победителям движения Ворлдскиллс, призерам и их наставникам
Ольга АНТОНОВА
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За два года более 50 южноуральцев уверенно защищали честь страны и региона на международных и национальных соревнованиях движения Ворлдскиллс. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, областной бюджет ежегодно премирует победителей..

— Южноуральцы в составе национальной сборной России на чемпионатах мира и Европы по стандартам «Ворлдскиллс» показывают высокий уровень профессиональных компетенций. Успех земляков вновь подтверждает конкурентные преимущества Челябинской в подготовке молодых специалистов, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

По итогам национального чемпионата победители (I место), призеры (II и III места) и наставники получают премии в размере 50, 30 и 20 тыс руб.

Участникам и наставникам, получившим на соревновании медальоны за профессионализм, выплачивается по 10 тыс руб.

За участие в международных соревнованиях победители, призеры и наставники получают по 150 , 130 и 120 тыс руб. Обладатели медальонов и их наставники — 110 тыс.

За три года денежные премии получили 54 победителя и призера международных и национальных соревнованиях движения «Ворлдскиллс».

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