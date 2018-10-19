В Челябинской области из реки выловили труп

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-19T14:23:13+03:00

В Миассе это уже второй труп за неделю. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Тело нашли сегодня утром, 19 октября, в миасском микрорайоне Комарово. Его заметил местный житель, когда переходил реку через мост. О страшной находке он сообщил в полицию.

Чтобы достать труп из воды силовикам потребовалась помощь спасателей.

— Спасатели в водонепроницаемом костюме зашли в реку, вытащили тело умершего на берег и передали его сотрудникам полиции, — рассказали в Миасском отряде поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и причину его смерти.

Кстати, это уже второй труп за неделю. В минувшее воскресенье из Старогородского пруда выловили тело 50-летнего миассца. Он вместе с другом рыбачил на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. Один из них смог доплыть до берега, а другой нет.

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