В Челябинской области из реки выловили труп
Тело нашли сегодня утром, 19 октября, в миасском микрорайоне Комарово. Его заметил местный житель, когда переходил реку через мост. О страшной находке он сообщил в полицию.
Чтобы достать труп из воды силовикам потребовалась помощь спасателей.
— Спасатели в водонепроницаемом костюме зашли в реку, вытащили тело умершего на берег и передали его сотрудникам полиции, — рассказали в Миасском отряде поисково-спасательной службы Челябинской области.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и причину его смерти.
Кстати, это уже второй труп за неделю. В минувшее воскресенье из Старогородского пруда выловили тело 50-летнего миассца. Он вместе с другом рыбачил на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. Один из них смог доплыть до берега, а другой нет.
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