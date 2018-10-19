Подозревают во взятке: в Челябинске задержали заместителя главы района
У 52-летнего Олега Спицына за спиной опыт работы руководителем в энергетической компании и заместителем мэра Миасса. Три года назад он пришел на работу в администрацию Металлургического района.
Перед летним сезоном район заключил с частным предпринимателем договор на прополку газонов. На сумму более миллиона рублей. По одной из версий, Спицын мог попросить у подрядчика откат в 10% за то, чтобы в будущем снова заключит контракт. Предприниматель пошел в полицию и чиновника задержали в момент передачи денег.
Официальные органы это задержание пока не комментируют.
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