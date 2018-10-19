Во дворе Челябинска убрали все мусорные баки

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-19T17:00:20+03:00

Горожане гадают: кому это нужно

Изменить размер текста: A A

«У нас на ул. Салавата Юлаева, 8 вообще убрали мусорные баки. Видимо, чтобы не мусорили». Такая подпись появилась под говорящим фото, которое выложил подписчик группы vk.com/region_chelyaba.

Под постом развилась дискуссия:

— А куда мусор девать?

— Все нести в администрацию.

— Мусора не будет, если не будет мусорных баков. Чего тут не понятного?

— У нас тоже убирали на Комсомольском, 109, а потом обратно поставили, сейчас каждый день мусоровоз ездит зелененький!

— У нас тоже во всей округе баки пропали.

— Эти баки собственность ГорЭкоЦентра, вот они их и забирают. Скоро вам поставят новые баки, более вместительные, на них рассчитаны новые машины.

— У нас тоже на пару дней в центре убирали баки и новые завезли потом, мусор теперь вывозят нормально.

— Так хотя бы объявления повесили!

Вот последнее замечание — в точку. Ну ведь можно же предупредить людей объявлением! Кстати, а баки и вправду меняют. Об этом мы недавно писали (читайте).

КСТАТИ

Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор (подробнее)