Во дворе Челябинска убрали все мусорные баки
«У нас на ул. Салавата Юлаева, 8 вообще убрали мусорные баки. Видимо, чтобы не мусорили». Такая подпись появилась под говорящим фото, которое выложил подписчик группы vk.com/region_chelyaba.
Под постом развилась дискуссия:
— А куда мусор девать?
— Все нести в администрацию.
— Мусора не будет, если не будет мусорных баков. Чего тут не понятного?
— У нас тоже убирали на Комсомольском, 109, а потом обратно поставили, сейчас каждый день мусоровоз ездит зелененький!
— У нас тоже во всей округе баки пропали.
— Эти баки собственность ГорЭкоЦентра, вот они их и забирают. Скоро вам поставят новые баки, более вместительные, на них рассчитаны новые машины.
— У нас тоже на пару дней в центре убирали баки и новые завезли потом, мусор теперь вывозят нормально.
— Так хотя бы объявления повесили!
Вот последнее замечание — в точку. Ну ведь можно же предупредить людей объявлением! Кстати, а баки и вправду меняют. Об этом мы недавно писали (читайте).
КСТАТИ
Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор (подробнее)