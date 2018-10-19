2018-10-19T17:00:20+03:00
Общество

Во дворе Челябинска убрали все мусорные баки

Горожане гадают: кому это нужно
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Баки пропали на ул. Салавата Юлаева, дом 8. Фото:vk.com/region_chelyabaБаки пропали на ул. Салавата Юлаева, дом 8. Фото:vk.com/region_chelyaba
Изменить размер текста:

«У нас на ул. Салавата Юлаева, 8 вообще убрали мусорные баки. Видимо, чтобы не мусорили». Такая подпись появилась под говорящим фото, которое выложил подписчик группы vk.com/region_chelyaba.

Под постом развилась дискуссия:

— А куда мусор девать?

— Все нести в администрацию.

— Мусора не будет, если не будет мусорных баков. Чего тут не понятного?

— У нас тоже убирали на Комсомольском, 109, а потом обратно поставили, сейчас каждый день мусоровоз ездит зелененький!

— У нас тоже во всей округе баки пропали.

— Эти баки собственность ГорЭкоЦентра, вот они их и забирают. Скоро вам поставят новые баки, более вместительные, на них рассчитаны новые машины.

— У нас тоже на пару дней в центре убирали баки и новые завезли потом, мусор теперь вывозят нормально.

— Так хотя бы объявления повесили!

Вот последнее замечание — в точку. Ну ведь можно же предупредить людей объявлением! Кстати, а баки и вправду меняют. Об этом мы недавно писали (читайте).

КСТАТИ

Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллиарды в воздух: Челябинск ждет федеральных денег на восстановление экологии
Кондукторы в Челябинске жалуются на холод в салоне транспорта
Подозревают во взятке: в Челябинске задержали заместителя главы района
В Челябинской области из реки выловили труп
В Челябинске задержали грабительницу, которая с ножом обворовывала пенсионеров
Премии в студию! Молодые профессионалы в Челябинской области получают губернаторские награды
Южный Урал — Наманган: главы регионов заключили договор о сотрудничестве
Челябинские врачи первыми в России обнаружили редкое заболевание у близнецов
«Не виноватый я»: глава Челябинского облизбиркома не согласен с выводами прокуратуры
В Челябинске на пешеходном переходе иномарка сбила школьницу
«Синдром Челябинска»: мусорные коллапсы парализуют другие города региона
Госжилинспекция назвала десятку лучших управляющих компаний Челябинской области
В Челябинске поварам предлагают 100 тысяч в месяц
На пожаре в Челябинской области сгорел ребенок
В списках не значатся. В Челябинске 800 обманутых дольщиков получат жилье
Вывеской не вышел: челябинских предпринимателей заставят изменить облик города
Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом
Прокуратура против: глава челябинского облизбиркома выписал сам себе премию