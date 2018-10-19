2018-10-19T17:48:05+03:00
Общество

Кондукторы в Челябинске жалуются на холод в салоне транспорта

В трамваях и в цехах депо нет отопления
Андрей СОКОЛОВ
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А что будет зимой, которая не за горами?А что будет зимой, которая не за горами?
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— Хочу поговорить с Вами об отношении нашего начальника к своим сотрудникам, — так начинает свои пост анонимный пользователь группы Челябинский транспорт.

Скоро зима, а у нас почти ни одна стрелка не работает. Выход один: либо сидеть всю смену в куртке и убивать вещи, либо выбегать в кофтах на улицу (чтобы переводить стрелки - прим. ред.) и постоянно болеть. Ведь нам говорят, что нужно на работу приходить в чистом и опрятном виде. Женщины работают по 16 часов в холодном вагоне. Никакого уважение к нам, простым людям.

На всем экономим: уволили охрану, перегонщиков сократили, отоплении отключили и в цехах дубак. Это при том, что ворота распахнуты. По всему городу уже есть отопление, а в нашей конторе нет!

— А если в салоне будет холодно, обвинять пассажиры будут кондукторов, — пишет под постом Александр.

— Это еще только цветочки, ягодки потом будут, — обещает Алексей намекая на будущие морозы и обветшание общественного транспорта.

— Чем дальше ,тем страшнее... Ждем что будет, — задается риторическим вопросом Виктория.

Мы бы тоже хотели получить ответ на него, но не смогли дозвониться до начальства челябинских кондукторов, чтобы они прокомментировали этот крик души и рассказали, как собираются спасать своих сотрудников от холода, а транспорт от дальнейшего обветшания. Надеемся, они прочитают эту новость и примут меры!

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