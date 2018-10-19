Миллиарды в воздух: Челябинск ждет федеральных денег на восстановление экологии
Для решения острых проблем качества воздуха и рекультивации свалки в черте Челябинска нужна помощь федерального центра. В ближайшее время Госдума будет принимать бюджет на следующий год. И в его проекте заложены деньги на природоохранные проекты. Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявляет, что Челябинск получит солидные средства на защиту экологии.
В списке, например, свалка, закрывшаяся в сентябре для рекультивации. До 2021 года федеральный бюджет на ее ликвидацию перечислит 1,2 млрд руб. И первые 500 млн поступят в следующем году.
Есть средства для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух. Должны снизиться объемы выбросов как промышленными предприятиями, так и общественным транспортом. Это — 3,5 млрд руб.
Всего за три года в регион планируется привлечь 11 млрд руб по федеральному проекту «Чистый воздух».
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