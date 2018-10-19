2018-10-19T20:15:27+03:00
Происшествия

За смерть ребенка на пожаре в Челябинской области может ответить его мать

Возбуждено уголовное дело
Ольга АНТОНОВА
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Четырехгодовалый ребенок погиб в пожаре, вспыхнувшем в частном доме поселка Лесной Еткульского района.

Перекалилась затопленная неисправная печь, жар перекинулся на стоявший вплотную к печи диван. Повалил едкий дым. Продуктами горения отравился мальчик, лежавший в детской кроватке. Самостоятельно выбраться он не мог, так как страдал от тяжелого заболевания. Матери в этот страшный момент дома не было. Ребенок был обречен.

По результатам доследственной проверки следователи СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ответить за смерть ребенка может его мать, ведь беспомощного мальчика она оставила без присмотра.

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