Мусорный скандал в Челябинске: режим ЧС ввели напрасно

СЕГОДНЯ 20:33 2018-10-19T20:33:53+03:00

Активисты ОНФ утверждают: график вывоза отходов в Челябинске не восстановлен до сих пор. Фото: региональный штаб ОНФ.

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Что с деньгами? Этим вопросом задались активисты ОНФ. По их мнению, режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса в Челябинске введен необоснованно.

Напомним, режим ЧС введен 24 сентября с формулировкой «Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки». Но упоминания вывоза мусора нет. Определение термину «ЧС» дает федеральный закон. Это обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия.

— Режим введен безосновательно. В постановлении нет задач по предотвращению ЧС, ликвидации ее последствий, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

В Челябинске режим ЧС, по мнению активистов ОНФ, свелся к выделению 14 млн руб районным администрациям на найм перевозчиков отходов. В организации и на предприятия ушло письмо с перечислением рекомендуемых перевозчиков.

1 октября власти заявили, что мусорный коллапс преодолен. Но на следующий день из бюджета региона выделено 20 млн.

Итого город получил 34 млн руб. Но мусорная проблема не решена, график вывоза отходов не восстановлен. Эксперты ОНФ просят прокуратуру УрФО дать оценку обоснованности введения режима ЧС и выделения бюджетных денег.

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