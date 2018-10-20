2018-10-20T09:02:03+03:00
Общество

В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента

Прощание состоится в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Родные 19-летнего Егора Перепелкина приняли решение похоронить его в родном Челябинске, где он вырос и окончил школу.

Егор переехал в Керчь вместе с родителями 4 года назад. Он не собирался умирать так рано. После окончания колледжа и службы в армии парень хотел вернуться на малую родину.

Вчера 19 октября тело молодого человека доставили грузом 200 в Челябинск. Егор стал одной из жертв трагедии в политехническом колледже в Керчи.

— Похороны Егора Перепелкаина пройдут в субботу 20 октября, — сообщил представитель администрации Керчи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил городским властям оказать содействие родственникам погибшего в организации похорон.

Студента похоронят на Фатеевском кладбище. Прощание состоится в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в 15:00. Все расходы на себя берет мэрия города.

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