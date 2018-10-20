Ура, каникулы! Две челябинские школы закрыты из-за карантина

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-20T09:18:56+03:00

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Нечаянная радость для школьников и врачей: школы №19 и №59 в Челябинске на неделю раньше отпустили детей на осенние каникулы из-за распространения ОРВИ. Школьники и так хворают: многие на больничном. Чтобы не усугублять ситуацию, решили объявить каникулы с 19 по 27 октября.

Но пока ситуация в Челябинске с распространением ОРВИ далека от эпидемической. За прошлую неделю в городе заболело 9050 человек, что ниже порогового уровня на 29%. Активно идет прививочная кампания, в том числе — школьников и детсадовцев. Им прививки положены бесплатно. Обязательно разрешение от родителей.

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