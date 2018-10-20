2018-10-20T10:07:59+03:00
Общество

В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан

Ловушку на берегу реки установили браконьеры
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске»Фото: vk.com «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске»
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Бездомный пес угодил в западню на берегу реки в Металлургическом районе Челябинска. Жалобный лай дворняги услышал случайный прохожий. Мужчина не растерялся и позвонил зоозащитникам.

— Подъехать к месту происшествия на машине нам не удалось. Пришлось пешком пробираться сквозь кусты и овраги около километра. К нашему приезду лапа собаки сильно распухла. Ситуация осложнялась еще и тем, что пес оказался диким и никого к себе не подпускал, — рассказывают сотрудники местной организации «Гуманный отлов собак и кошек».

Ребята на добровольных началах оказывают профессиональную помощь в отлове и транспортировке, попавших в беду животных.

Прежде чем вызволить дворнягу из капкана, волонтеры использовали снотворное. Первая доза не подействовала. Агрессивный и напуганный пес уснул только после второго укола. После чего его укутали в одеяло и отвезли в больницу.

Сейчас спасенная собака находится в приюте «Наш дом». Лапу ей подлечили ветеринары.

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