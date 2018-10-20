2018-10-20T10:38:46+03:00
Общество

На Южном Урале школа заплатит ученице 20 тысяч рублей за травму позвоночника

Суд признал учителей виновными в недосмотре за детьми
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Ученица начальных классов одной из школ Озерска, травмировалась во время перемены. Во время игры с одноклассниками ее толкнул один из мальчиков, и она упала спиной на скамейку.

От удара школьница Получил травму поясничного отдела позвоночника, которая повлекла за собой проблемы со здоровьем.

Мама пострадавшей обратилась в суд.

— Женщина заявила, что ее дочь пострадала из недогляда педагогов и потребовала возместить ей моральный и материальный ущерб, связанный с лечением ребенка, — сообщает пресс-служба Озерского городского суда.

Представитель школы настаивала, что вины школы в произошедшем нет. Мол, девочку никто не толкал — это несчастный случай

Однако, суд встал на защиту школьницы. Учебное заведение признали виновным. За то, что учителя не досмотрели за детьми, школа заплатит 20 тысяч рублей морального вреда, а также возместит родителям девочки расходы на медикаменты и судебные издержки.

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