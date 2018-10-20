В Магнитогорске установят бронзовую скульптуру «Милиционер»
В социальных сетях появились фото скульптуры, на которой страж порядка поучает юного нарушителя. Обе фигуры уже выполнены из глины в натуральную величину магнитогорским мастером Геннадием Плаховым. Осталось отлить их в бронзе. Этим в ближайшие дня займутся мастера из Екатеринбурга.
— В начале ноября скульптурная композиция поселится в Магнитогорске — в западной части сквера Металлургов между фонтаном и скульптурой «Дворник», — сообщает на своей страничке в Инстаграм спикер МГСД Александр Морозов.
Памятник посвящен всем, кто служит или служил в органах внутренних дел. Его установят 10 ноября в День полиции.
Новая достопримечательность станет четвертой по счету скульптурой, выполненной в знаменитой литейной мастерской «Дубровин».
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