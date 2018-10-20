Педагог из Юрюзани записала видеообращение к властям
Воспитатель детсада «Петушок» из Юрюзани Ирина Серегина рассказала, что месяц назад почти во всех дошкольных учреждениях города сократили ставку ночного сторожа. Теперь поздним вечером и ночью здания никто не охраняет.
По ее словам, установленные в детсадах дешевые камеры видеонаблюдения, хулиганам не помеха.
— Утром 18 октября мы не могли попасть на работу — заклинило китайский замок на воротах, пришлось спиливать. Оказалось, что ночью в здание кто-то пытался проникнуть. Окно на втором этаже разбито. К счастью, задержал засов на второй двери, — рассказывает Ирина Серегина.
Педагог считает, что такая оптимизация кадров черевета последствиями — ночью без сторожа в здании может случиться все что угодно — от прорыва водопровода и пожара, до воровства и теракта.
Женщина надеется, что власти услышат ее обращение и повлияют на ситуацию.
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