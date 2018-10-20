2018-10-20T14:20:22+03:00
Происшествия

В Челябинске на территории ТЭЦ обнаружено тело охранника с огнестрельным ранением

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла поздним вечером 19 октября. Заступившие на смену сотрудники челябинской ТЭЦ-1, расположенной в Ленинском районе города, услышали похожий на выстрел хлопок. Осмотрев территорию предприятия, они обнаружили тело 24-летника охранника. Рядом с ним лежал пистолет. Парень получил его утром перед своим дежурством.

Сейчас на территории режимного объекта работают следователи. Им предстоит разобраться в обстоятельствах гибели охранника.

— По предварительным данным смерть не несет криминального характера. Мужчина мог свести счеты с жизнью. По факту обнаружения трупа проводится проверка, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Педагог из Юрюзани записала видеообращение к властям
В Магнитогорске установят бронзовую скульптуру «Милиционер»
На Южном Урале школа заплатит ученице 20 тысяч рублей за травму позвоночника
В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан
Ура, каникулы! Две челябинские школы закрыты из-за карантина
В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента
Мусорный скандал в Челябинске: режим ЧС ввели напрасно
За смерть ребенка на пожаре в Челябинской области может ответить его мать
Миллиарды в воздух: Челябинск ждет федеральных денег на восстановление экологии
Кондукторы в Челябинске жалуются на холод в салоне транспорта
Во дворе Челябинска убрали все мусорные баки
Подозревают во взятке: в Челябинске задержали заместителя главы района
В Челябинской области из реки выловили труп
В Челябинске задержали грабительницу, которая с ножом обворовывала пенсионеров
Премии в студию! Молодые профессионалы в Челябинской области получают губернаторские награды
Южный Урал — Наманган: главы регионов заключили договор о сотрудничестве
Челябинские врачи первыми в России обнаружили редкое заболевание у близнецов
«Не виноватый я»: глава Челябинского облизбиркома не согласен с выводами прокуратуры
В Челябинске на пешеходном переходе иномарка сбила школьницу
«Синдром Челябинска»: мусорные коллапсы парализуют другие города региона
Госжилинспекция назвала десятку лучших управляющих компаний Челябинской области
В Челябинске поварам предлагают 100 тысяч в месяц
На пожаре в Челябинской области сгорел ребенок
В списках не значатся. В Челябинске 800 обманутых дольщиков получат жилье
Вывеской не вышел: челябинских предпринимателей заставят изменить облик города
Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом
Прокуратура против: глава челябинского облизбиркома выписал сам себе премию