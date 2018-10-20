В Челябинске на территории ТЭЦ обнаружено тело охранника с огнестрельным ранением
Трагедия произошла поздним вечером 19 октября. Заступившие на смену сотрудники челябинской ТЭЦ-1, расположенной в Ленинском районе города, услышали похожий на выстрел хлопок. Осмотрев территорию предприятия, они обнаружили тело 24-летника охранника. Рядом с ним лежал пистолет. Парень получил его утром перед своим дежурством.
Сейчас на территории режимного объекта работают следователи. Им предстоит разобраться в обстоятельствах гибели охранника.
— По предварительным данным смерть не несет криминального характера. Мужчина мог свести счеты с жизнью. По факту обнаружения трупа проводится проверка, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06