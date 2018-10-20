Южноуралец случайно нашел на берегу озера уникальный клад

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-20T17:15:14+03:00

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Житель Челябинской области Максим Щипачев копал червей для рыбалки на берегу озера в Кунашакском районе и наткнулся на древние артефакты. Мужчина один за другим вытащил из под земли 14 птицевидных идолов, относящихся к иткульской культуре.

По оценкам специалистов, возраст находки колеблется от VIII—III вв. до нашей эры. Археологи считают, что данные предметы могли использоваться при проведении погребальных обрядов. Птицевидные идолы довольно редко встречаются при раскопках. А найти сразу несколько — это невероятное везение.

Рыбак мог бы выручить за свою находку неплохие деньги. На «черном рынке» стоимость одной такой железной «птички» достигает несколько десятков тысяч рублей. Но он оказался человеком сознательным и отнес идолов в музей Челябинского государственного университета.

— Данная коллекция крайне важна для ученых. Ее изучение позволит получить новые сведения об истории древних народов, населявших Южный Урал, — поясняет археолог, профессор профессор ЧелГУ Геннадий Борисович Зданович.

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