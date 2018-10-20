«Трактор» в овертайме выиграл в Челябинске у «Авангарда»

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-20T17:26:01+03:00

Сегодня 20 октября оба гола у черно-белых забросил Игорь Полыгалов

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В середине второго периода «медведи» вышли вперед. Шайбу забросил форвард Игорь Полыгалов. В третьем отрезке матча «Авангард» сравнял счет. Матч перешел в овертайм. В дополнительное время Полыгалов забросил победную шайбу, отметившись дублем в этом матче.

Отметим, что все три домашних поединках «Трактор» доводил до овертайма. И в двух одержал победы. Итог – пять набранных очков. Челябинцы закрепились на 10 месте турнирной таблицы в Восточной конференции КХЛ сезона 2018-2019.

- Серьезно готовились к этому матчу, разбирали соперника. Знали, что омичи хорошо играют в атаке. Большое внимание уделили игре в обороне, пользуясь случаем, чтобы действовать на контратаках. Молодцы. Выиграли, - подвел итог матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Впереди у «Трактора» трехматчевая выездная серия. 23 октября челябинцы сыграют в Череповце с «Северсталью», 25-го в Ярославле с Локомотивом», 27-го в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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