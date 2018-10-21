Няня бросила двух детей на детской площадке в Челябинске и ушла на два часа по своим делам

СЕГОДНЯ 07:38 2018-10-21T07:39:08+03:00

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Инцидент, в котором сейчас разбирается полиция, произошел 19 октября в Челябинске. Нянечка пришла с двумя воспитанниками на игровую площадку возле одного из магазинов в Курчатовском районе. Воспитатель оставила шестилетнего мальчика и его трехлетнюю сестру на горке, а сама на два часа ушла по делам. Об этом сообщает издание Znak.com.

Беспризорных детей заметили мамочки, которые также привели своих чад поиграть. Вскоре это переросло в спасательную операцию. Женщины бегали по округе, ходили в магазин, пытаясь найти родителей. Но за два часа никто не откликнулся и тогда челябинки набрали в полицию.

Когда на площадку приехал экипаж, подошла и няня. Оправдывалась, что ненадолго отлучилась покормить своего ребенка. А за этими детьми приглядывает за 500 руб. в день, пока их мать трудится на автомойке. В итоге родительницу, няню и детей погрузили в полицейскую машину и увезли в дежурную часть, разбираться, что на самом деле произошло.

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