«Достали гроб из могилы»: в Миассе обсуждают разворошенную могилу на кладбище

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-21T07:51:50+03:00

Жители предположили, что поработали вандалы или черные копатели

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Житель Миасса Антон был на кладбище и заметил неприглядную картину: старая могила раскопана, рядом валяется открытый гроб. Горожанин сделал фото и выложил их в соцсети. Миасцы стали живо обсуждать и выдвигать версии.

— Вдруг это черные копатели узнали, что вместе с телом захоронили клад и решили его найти?

— А если это вандалы или еще хуже — сатанисты?

Автор фото передал информацию в полицию. Очень скоро выяснилось, что никакого криминала и мистики здесь нет.

— Оказалось, что родные переезжают и решили перезахоронить усопшего. А администрация кладбища просто не успела прибраться после эксгумации, — рассказал Антон.

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