«Достали гроб из могилы»: в Миассе обсуждают разворошенную могилу на кладбище
Житель Миасса Антон был на кладбище и заметил неприглядную картину: старая могила раскопана, рядом валяется открытый гроб. Горожанин сделал фото и выложил их в соцсети. Миасцы стали живо обсуждать и выдвигать версии.
— Вдруг это черные копатели узнали, что вместе с телом захоронили клад и решили его найти?
— А если это вандалы или еще хуже — сатанисты?
Автор фото передал информацию в полицию. Очень скоро выяснилось, что никакого криминала и мистики здесь нет.
— Оказалось, что родные переезжают и решили перезахоронить усопшего. А администрация кладбища просто не успела прибраться после эксгумации, — рассказал Антон.
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