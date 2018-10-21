После массовой жалобы зэков на тяжелую жизнь в ИК Копейска приехал прокурор области

СЕГОДНЯ 12:39 2018-10-21T12:41:39+03:00

Заключенные могли лично пожаловаться самому высокому начальству, но не стали этого делать. Фото: ГУФСИН Челябинской области

Однако при личной беседе заключенные не нашли что сказать

Изменить размер текста: A A

Из ИК-1, что находится в Копейске, в прокуратуру пришла коллективная жалоба. Арестанты сетовали на нечеловеческие условия содержания и описывали такие ужасы, что в учреждения приехала большая комиссия. В нее вошли прокурор области Виталий Лопин, начальник ГУФСИН региона Виктор Брант и уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

Ревизоры обошли территорию ИК: заглянули в каждый уголок от простых камер до штрафных изоляторов. После пригласили всех заключенных, кто подписался под массовой жалобой, на встречу. Но при личной беседе, арестанты заявили, что ничего не писали.

— Проверка показала, что условия пребывания осужденных соответствуют закону. Жалоб на применение недозволенных методов воздействия, на качество пищи, на условия содержания в исправительном учреждении от осужденных не поступило, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06