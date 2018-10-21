2018-10-21T14:24:40+03:00
Общество

Фильм про Грымзу из Челябинска покажут на фестивале в Крыму

Ранее картина уже удостоилась нескольких наград
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Руководителя балетной студии Галину Романовну Заславскую балерины прозвали «Грымза» — сокращение от первых букв ФИО.Руководителя балетной студии Галину Романовну Заславскую балерины прозвали «Грымза» — сокращение от первых букв ФИО.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Короткометражная картину режиссера из Челябинска Анастасии Чагочкиной покажут на фестивале в Крыму. Фильмы называется «Грымза» и рассказывает о возрастном педагоге балетной школы, которую пытаются сместить с должности. Главную роль в картине сыграла актриса Камерного театра Ирина Галаева.

— С этой короткометражной лентой Ирина Галаева уже дважды становилась победительницей в номинации «Лучшая женская роль». Первый раз — на международном фестивале любительского кино «Прогресс». Второй раз — на SKEY-CINEMA в Москве, — рассказали в челябинском театре.

По сюжету фильма, 56-летняя руководитель балетной студии — строгий педагог. В какой-то момент руководство решает уволить ее, заменив молодой женщиной. В разговоре балерины признаются, что молодая и добрая наставница нравится им больше, а Грымза, наверное, уже не сможет встать на пуанты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После массовой жалобы зэков на тяжелую жизнь в ИК Копейска приехал прокурор области
В утренней аварии на трассе в Челябинской области сгорели два человека
«Достали гроб из могилы»: в Миассе обсуждают разворошенную могилу на кладбище
Няня бросила двух детей на детской площадке в Челябинске и ушла на два часа по своим делам
«Трактор» в овертайме выиграл в Челябинске у «Авангарда»
Южноуралец случайно нашел на берегу озера уникальный клад
В Челябинске на территории ТЭЦ обнаружено тело охранника с огнестрельным ранением
Педагог из Юрюзани записала видеообращение к властям
В Магнитогорске установят бронзовую скульптуру «Милиционер»
На Южном Урале школа заплатит ученице 20 тысяч рублей за травму позвоночника
В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан
Ура, каникулы! Две челябинские школы закрыты из-за карантина
В Челябинске пройдут похороны погибшего в Керчи студента
Мусорный скандал в Челябинске: режим ЧС ввели напрасно