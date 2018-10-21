Фильм про Грымзу из Челябинска покажут на фестивале в Крыму
Короткометражная картину режиссера из Челябинска Анастасии Чагочкиной покажут на фестивале в Крыму. Фильмы называется «Грымза» и рассказывает о возрастном педагоге балетной школы, которую пытаются сместить с должности. Главную роль в картине сыграла актриса Камерного театра Ирина Галаева.
— С этой короткометражной лентой Ирина Галаева уже дважды становилась победительницей в номинации «Лучшая женская роль». Первый раз — на международном фестивале любительского кино «Прогресс». Второй раз — на SKEY-CINEMA в Москве, — рассказали в челябинском театре.
По сюжету фильма, 56-летняя руководитель балетной студии — строгий педагог. В какой-то момент руководство решает уволить ее, заменив молодой женщиной. В разговоре балерины признаются, что молодая и добрая наставница нравится им больше, а Грымза, наверное, уже не сможет встать на пуанты.
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