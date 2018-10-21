Котлета с сюрпризом: житель Магнитогорска нашел в полуфабрикате опасный предмет

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-21T16:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Магнитогорска Александр купил в супермаркете куриные отбивные. На пачке значилось, что продукт «впечатляют своей сочностью и натуральным вкусом». Котлеты действительно поразили покупателя, только вот в негативном ключе.

— Внутри одной из них попался кусок кусок пластмассы. Будьте внимательны, покупая такой товар. Хочу предостеречь родителей с маленькими детьми, — написал мужчина в соцсетях.

В комментариях к посту жители высказывают возмущение:

— Страшная халатность на заводе. Застрянет в горле — считайте, это ваш последний обед в жизни. Срочно пишите заявление в Роспотребнадзор!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06