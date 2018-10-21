Котлета с сюрпризом: житель Магнитогорска нашел в полуфабрикате опасный предмет
Житель Магнитогорска Александр купил в супермаркете куриные отбивные. На пачке значилось, что продукт «впечатляют своей сочностью и натуральным вкусом». Котлеты действительно поразили покупателя, только вот в негативном ключе.
— Внутри одной из них попался кусок кусок пластмассы. Будьте внимательны, покупая такой товар. Хочу предостеречь родителей с маленькими детьми, — написал мужчина в соцсетях.
В комментариях к посту жители высказывают возмущение:
— Страшная халатность на заводе. Застрянет в горле — считайте, это ваш последний обед в жизни. Срочно пишите заявление в Роспотребнадзор!
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