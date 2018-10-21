2018-10-21T16:14:30+03:00
Общество

Котлета с сюрпризом: житель Магнитогорска нашел в полуфабрикате опасный предмет

Ему посоветовали обратиться в Роспотребнадзор
Андрей АБРАМОВ
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Вот тот кусочек каким-то образом оказался внутри котлеты.Вот тот кусочек каким-то образом оказался внутри котлеты.
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Житель Магнитогорска Александр купил в супермаркете куриные отбивные. На пачке значилось, что продукт «впечатляют своей сочностью и натуральным вкусом». Котлеты действительно поразили покупателя, только вот в негативном ключе.

— Внутри одной из них попался кусок кусок пластмассы. Будьте внимательны, покупая такой товар. Хочу предостеречь родителей с маленькими детьми, — написал мужчина в соцсетях.

В комментариях к посту жители высказывают возмущение:

— Страшная халатность на заводе. Застрянет в горле — считайте, это ваш последний обед в жизни. Срочно пишите заявление в Роспотребнадзор!

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