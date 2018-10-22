Чинить по-русски: южноуральский Кулибин скрестил две маршрутки
— Эвакуационная капсула. Как тебе такое, Илон Маск? — шутят подписчики группы «Подслушано Копейск» в «ВКонтакте» под фото с инновационной маршруткой.
Видимо, после аварии у нее оказались негодными задние двери. Вот хозяин и заменил на то, что смог достать. И не беда, что другого цвета. Копейского Кулибина не волнует эстетическая сторона. Главное: теперь все работает.
— Выглядит так, будто салон удлинили. Лишь бы не развалилась на кочке после такой переделки, — переживает в комментариях Ирина.
«ГАЗель» возит пассажиров по маршруту Копейск — село Ханжино. В соцсетях пишут: «Дорога местами такая, что и танк развалится».
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