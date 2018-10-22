В Челябинске у жилых домов ошиваются совы и лисы
— Вчера у ворот дома бегала рыжая морда, — написал в соцсетях житель поселка «Дачный», что в Металлургическом районе Челябинска.
Он выложил в Интернет видео с лисицей.
Челябинец заснял лису возле своего дома. Кадр из видео: vk.com/chel4m3
Кто-то вздыхает: «Какая хорошенькая!» Но лиса в жилой зоне — это опасность. В частном секторе она может передушить кур. Хуже — может напасть и на людей. Считается, что лиса, которая идет к людям, болеет бешенством. Так как здоровое животное человека боится.
А в Копейске по асфальту разгуливает сова.
— И никого при этом не боится, — отмечает автор фото.
— Она не боится, потому что просто не видит. Светло. А в городе они частые гости. Прилетают из лесопарка, — ответил Евгений Корниенко.
Совы, в отличие от лис, для людей не опасны. Но лучше им, конечно, находиться в своей привычной среде обитания.
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