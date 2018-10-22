2018-10-22T04:02:18+03:00
Дом. Семья

В Челябинске у жилых домов ошиваются совы и лисы

Горожане выкладывают в соцсети свои видео с дикими животными
Ирина КАРЕЛИНА
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Сова в городе. Фото: vk.com/chel_kopСова в городе. Фото: vk.com/chel_kop
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— Вчера у ворот дома бегала рыжая морда, — написал в соцсетях житель поселка «Дачный», что в Металлургическом районе Челябинска.

Он выложил в Интернет видео с лисицей.

Челябинец заснял лису возле своего дома. Кадр из видео: vk.com/chel4m3

Челябинец заснял лису возле своего дома. Кадр из видео: vk.com/chel4m3

Кто-то вздыхает: «Какая хорошенькая!» Но лиса в жилой зоне — это опасность. В частном секторе она может передушить кур. Хуже — может напасть и на людей. Считается, что лиса, которая идет к людям, болеет бешенством. Так как здоровое животное человека боится.

А в Копейске по асфальту разгуливает сова.

— И никого при этом не боится, — отмечает автор фото.

— Она не боится, потому что просто не видит. Светло. А в городе они частые гости. Прилетают из лесопарка, — ответил Евгений Корниенко.

Совы, в отличие от лис, для людей не опасны. Но лучше им, конечно, находиться в своей привычной среде обитания.

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