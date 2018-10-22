В Челябинске у жилых домов ошиваются совы и лисы

СЕГОДНЯ 04:02 2018-10-22T04:02:18+03:00

Горожане выкладывают в соцсети свои видео с дикими животными

Изменить размер текста: A A

— Вчера у ворот дома бегала рыжая морда, — написал в соцсетях житель поселка «Дачный», что в Металлургическом районе Челябинска.

Он выложил в Интернет видео с лисицей.

Челябинец заснял лису возле своего дома. Кадр из видео: vk.com/chel4m3

Кто-то вздыхает: «Какая хорошенькая!» Но лиса в жилой зоне — это опасность. В частном секторе она может передушить кур. Хуже — может напасть и на людей. Считается, что лиса, которая идет к людям, болеет бешенством. Так как здоровое животное человека боится.

А в Копейске по асфальту разгуливает сова.

— И никого при этом не боится, — отмечает автор фото.

— Она не боится, потому что просто не видит. Светло. А в городе они частые гости. Прилетают из лесопарка, — ответил Евгений Корниенко.

Совы, в отличие от лис, для людей не опасны. Но лучше им, конечно, находиться в своей привычной среде обитания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06