Курганский Хатико полгода дежурит прямо на дороге

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-22T04:30:40+03:00

Ежедневно он приходит на свое место и бежит за каждой машиной

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Первый поворот на село Кетово со стороны Кургана. Прямо посреди проезжей части сидит пес. Каждый день.

— Кто потерял? Даже в дождь не уходит. Боится, наверное, пропустить момент встречи с хозяином, — написал в группе «Интересный Курган» в «ВКонтакте» Эдуард Бастрон.

Он выложил видео с собакой, которую тут же прозвали кетовским Хатико. Пса этого видели многие. Он бежит за каждой машиной. А если та остановится и водитель выйдет, — убегает прочь: мол, не хозяин, обознался.

Очевидцы пишут в соцсетях, что Хатико ловит грачей с голодухи. Что скулит очень жалобно, если не может догнать авто. И что началась эта история аж в мае. Почему пес на самом деле сидит тут, доподлинно неизвестно. Бросил ли его хозяин, да и был ли он вообще.

Пса пытались поймать зоозащитники, чтобы найти ему нового хозяина. Уже есть несколько человек, желающих приютить его. Но животное не дается, убегает. Есть мнение, что приручить собаку, настолько преданную своему бывшему хозяину, уже не удастся. Сбежит.

Те, кто часто ездит по этой дороге, берут с собой еды. Оставляют на обочине и уезжают. Только тогда пес подходит к кормушке. Владельцы местного кафе пускают его на ночь.

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