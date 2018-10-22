2018-10-22T05:54:32+03:00
Происшествия

Южноуральцы отправятся на поиски врача, который пропал во время рыбалки две недели назад

Люди будут прочесывать озеро на лодках
Валентина ВАГАНОВА
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Медика ищут спасатели, родственники и волонтеры.Медика ищут спасатели, родственники и волонтеры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поиски доктора Андрея Юрьевича Городничева из Магнитогорска продолжаются. 4 октября он вместе с товарищем, тоже врачом, отправился на рыбалку на озеро Успенское возле поселка Порт-Артур в Чесменском районе. Начался шторм, лодка перевернулась, и оба медика оказались в воде. Приятеля Городничева нашли мертвым.

Самого Андрея Юрьевича ищут до сих пор. В соцсетях родственники просят неравнодушных людей помочь в его поисках.

— За 2,5 недели поиски в озере не дали никаких результатов. Все это время озеро прочесывалось «кошками» и эхолотами на одной-двух лодках. До зимы времени остается совсем немного. На понедельник, 22 октября, организовываем выезд на озеро. Приглашаем всех не равнодушных на лодках, желательно с моторами. Пожалуйста, будьте в жилетах, — говорится в сообщении.

Записаться на поиски можно по телефону 8 (912) 770-50-50.

Поиски идут уже 2,5 недели.

Поиски идут уже 2,5 недели.

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