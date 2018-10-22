В Челябинской области пьяная автомобилистка врезалась в машину с детьми
Авария произошла вечером в воскресенье, 21 октября, в Миассе. Две иномарки столкнулись возле дома № 128 на улице Уральская. Как рассказали очевидцы, одна из легковушек выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. Во втором авто сидели двое детей. По предварительной информации, виновница аварии была пьяна.
ДТП произошло возле дома № 128 на улице Уральская. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
— Chery выехала на «встречку» без тормозного пути, врезалась в Ford Fusion, который двигался со стороны вокзала. В нем находилось двое малолетних детей. Все пальцы изрезал, пока эту пьяную бестолочь выковыривал из торпеды. Дверь с пацанами выломали, чтобы достать, так как ее зажало. В машине было трое пьяных подруг. Их сосед рассказал, что предупреждал не садится в машину, так они его еще и отматерили, — рассказал очевидец Руслан.
— Ехал мимо и остановился помочь. Все трое в крови, одна зажатая. Дети не пострадали, только эти бабы пьяные, — написал в соцсетях Виталий.
По словам очевидцев, дети не пострадали. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
На месте работали госавтоинспекторы, спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницу. Сейчас ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии.
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