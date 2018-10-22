В Челябинской области пьяная автомобилистка врезалась в машину с детьми

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-22T06:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером в воскресенье, 21 октября, в Миассе. Две иномарки столкнулись возле дома № 128 на улице Уральская. Как рассказали очевидцы, одна из легковушек выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. Во втором авто сидели двое детей. По предварительной информации, виновница аварии была пьяна.

ДТП произошло возле дома № 128 на улице Уральская. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».

— Chery выехала на «встречку» без тормозного пути, врезалась в Ford Fusion, который двигался со стороны вокзала. В нем находилось двое малолетних детей. Все пальцы изрезал, пока эту пьяную бестолочь выковыривал из торпеды. Дверь с пацанами выломали, чтобы достать, так как ее зажало. В машине было трое пьяных подруг. Их сосед рассказал, что предупреждал не садится в машину, так они его еще и отматерили, — рассказал очевидец Руслан.

— Ехал мимо и остановился помочь. Все трое в крови, одна зажатая. Дети не пострадали, только эти бабы пьяные, — написал в соцсетях Виталий.

По словам очевидцев, дети не пострадали. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс».

На месте работали госавтоинспекторы, спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницу. Сейчас ГИБДД выясняет причины и обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.