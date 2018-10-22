Синоптики рассказали, когда в Челябинск придет настоящая зима

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-22T09:43:20+03:00

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Осень не спешит сдавать свои позиции. Серьезные морозы придут в Челябинск только к концу ноября. А пока температура днем будет плюсовая. Такой прогноз на ближайшие 30 дней дает метеорологический портал Gismeteo.

Самыми «жаркими» днями будут выходные на этой неделе — воздух прогреется до + 11 градусов. А самими холодными станут 30 октября и 17 ноября: столбики термометров покажут от -3 до -5 градусов.

Осадков челябинцам избежать не удастся. В среду, 24 октября, и пятницу, 26 октября, будет небольшой дождь. Хорошо польет в субботу, 27 октября. Дождливо будет также 29 октября, 2, 9, 10, 15 и 16 ноября. После 18 числа ожидается снег и заморозки.

Синоптики все же советуют смотреть прогноз не дальше, чем на ближайшую неделю. Потому что погода на Южном Урале очень уж переменчивая. Сегодня может быть тепло, а завтра на улицу не выйдешь без валенок и шубы.

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