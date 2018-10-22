В Челябинске на оживленных перекрестках отключили светофоры

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-22T08:24:37+03:00

На двух участках светофоры включат уже через несколько часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Светофоры не работают сразу на трех участках. С утра отключили регулировщик на перекрестке улиц Горького и Салютной. В единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска уточнили, что светофор включат в 18 часов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затора на этом участке нет.

Также более внимательными следует быть автомобилистам на перекрестке Братьев Кашириных с улицей Косарева, где светофор отключен до 13 часов. Здесь сейчас, в 10 часов, небольшой затор, от улицы Дальневосточная до Братьев Кашириных, скорость движения — 5 км/ч.

Также до 13 часов не работает светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. На данный момент пробки здесь нет.

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